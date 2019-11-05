Cumhuriyet Başsavcısı AK Partililerle yemekte

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, ziyaret ettiği memleketi Zonguldak’ta AK Parti milletvekilleri, belediye başkanı, il ve ilçe başkanlarıyla buluştu. Görüşmeye, Zonguldak Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız da katıldı. Kocaman, 30 Mart seçim sürecinde de AK Parti’nin Devrek Belediyesi başkan adayı Sezai Bükrü’nün kampanyasına desteğe gitmişti.

Kocaman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir dönem yattığı Pınarhisar Kapalı Cezaevi’nden sorumlu savcı olmasıyla tanınıyordu. 2017’de Ankara Başsavcılığı’na atanan Kocaman, sık sık memleketi Zonguldak’ın Devrek ilçesine gidip geliyor. Ancak Kocaman’ın son ziyareti tartışma yarattı. Anayasa uyarınca “tarafsız” olmak ve HSK Etik İlkeleri kapsamın da “tarafsız görünmek” zorunda olan Başsavcı Kocaman, Zonguldak’ta AK Partililer ile görüntü verdi. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, 2 Kasım’daki ziyarete ilişkin fotoğrafı facebook hesabından paylaştı. Paylaşıma göre iki başsavcı ve AK Partililerin bulaşmasına; Başsavcı Yüksel Kocaman, Zonguldak Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, AK Parti Devrek Belediyesi başkan adayı Sezai Bükrü yer aldı.

Devrekli olan Yüksel Kocaman, 30 Mart 2019 seçim sürecinde de ilçeyi ziyaret ederek, AK Parti’nin adayı Sezai Bükrü ile buluşmuş ve “başarılar” dilemişti. Zonguldak’ın yerel gazetelerine o dönem yansıyan habere göre Yüksel Kocaman, konuşmasında “Devrekimiz en doğru kararı verecektir. Sizin de Devrek’e çok güzel hizmetler yapacağınıza inanıyoruz. Tüm kalbimiz ve samimi duygularımızla size başarılar diliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Bu kalabalık ve heyecanı görüyoruz, Devrek kararını vermiştir. Devrek’e inşallah büyük hizmetler yapacaksınız. Buna bir Devrekli olarak bizler de inanıyoruz” demişti. Ancak seçimi, CHP’nin adayı Çetin Bozkurt kazanmıştı.





Kaynak Yeniçağ: Ankara ve Zonguldak Başsavcıları, AK Partililerle buluştu