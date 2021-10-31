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Cumhuriyet Bayramı'nı ''mehter'' ile kutlayan Validen ''Çav Bella''lı eleştiri

Cumhuriyet Bayramı'nı ''mehter'' ile kutlayan Validen ''Çav Bella''lı eleştiri

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Mehter takımının konser vermesi ile ilgili eleştirilere "Biz sadece kapalı salonlarda Çav Bella ile cumhuriyet kutlamıyoruz. Biz cumhuriyeti, halkımızla kutluyoruz" diyerek cevap verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sabah ve öğle yapılan iki ayrı etkinliğin ardından akşam saatlerinde fener alayında Mehter takımı, marşlar çaldı. Mehter takımının tüm etkinliklerde yer almasına ise bazı vatandaşlar İstiklal Marşı okuyarak tepki gösterdi. Eleştirilere cevap veren Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Cumhuriyet Bayramı kutlamasında en büyük rolün halkın, bayrama sahip çıkmasıdır. Sokaklara halkımız döküldü, bir taraftan da kamu kurum ve kuruluşlar valiliğimizin organizasyonunda hep bir elden bu coşkuya katkı sağladı. Gerçekten bütün, herkes son yılların en büyük, coşkulu Cumhuriyet Bayramı dediler" diye konuştu.

"BAYRAK MARŞI DA TÜRKİYE MARŞI DA ÇALINACAK"

Bayramın cumhuriyetin ruhuna uygun bir şekilde kutlandığını belirten Vali Tutulmaz, bazı marjinal grupların coşkuyu baltalamak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Açık söyleyeyim; nasıl baltalamak istediler? Mehter akşam olur muymuş. Ya da Ferdi Tayfur'dan türkü söylenir miymiş. Kusura bakmasınlar, bu halkın Ferdi Tayfur'a da, Mehter'e de ihtiyacı var. Biz sadece kapalı salonlarda Çav Bella ile cumhuriyet kutlamıyoruz. Biz cumhuriyeti, halkımızla kutluyoruz. Halkımız mehter istiyorsa mehter, halkımız Ferdi Tayfur isterse Ferdi Tayfur olur. Bu kadar basit. Ayrıca Mehter gündüz törende de vardı. Bu coşkunun bir parçası da Mehter'di. Mehter, Bayrak Marşı, Türkiye Marşı çaldı. Eğer Bayrak Marşı'ndan, Türkiye Marşı'ndan rahatsızlık duyan varsa; kusura bakmasınlar, bu ülkede Bayrak Marşı da çalınacaktır, Türkiye Marşı da çalınacaktır." (DHA)

 

Etiketler vali mehteran mehter ekibi çav bella
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