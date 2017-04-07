Cumhuriyet gazetesi çalışanına "ByLock" gözaltısı

Önceki gün sabaha karşı Cumhuriyet gazetesinin moto kuryesi gözaltına alınmıştı. Yine bir operasyon haberi geldi.

Bu kez gözaltına alınan muhasebe çalışanıydı.

Gazete çalışanlarından Y.E.İ'nin örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu çalışan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Bu arada aynı soruşturma kapsamında, gözaltına alınan gazetenin motorlu kurye çalışanın da emniyetteki işlemleri sürüyor.