Cumhuriyet gazetesine rekor ceza

Cumhuriyet’e “Boğaz’da kaçak var” başlıklı, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta vakıflardan kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yıkılmasına ilişkin haber nedeniyle 35 gün ilan kesme cezası verildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Basın İlan Kurumu (BİK) haber nedeniyle Cumhuriyet Gezatesi'ne ve cumhuriyet.com'a 35 gün süreyle resmi ilan ve reklamların kesilmesi cezası verdi.
Basın İlan Kurumu’nun kararında “haberin gerçeği yansıtmadığı”, “kamu yararı olmadığı” öne sürülürken gazetenin “basının haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı” ifadelerine yer verildi.
Cumhuriyet, avukatları aracılığıyla karar itiraz edeceklerini duyurdu.
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