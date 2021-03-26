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Cumhuriyet Savcısının vurulduğu silahın sahibi bulundu!

Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, evinde arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada silahla başından vurularak yaralandı. Olayın kaza mı intihar girişimi mi olduğu araştırılırken, yapılan incelemede silahın evde bulunan astsubay A.M.'ye ait olduğu anlaşıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görevli Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım, 28. yaş günü için yalnız yaşadığı Bahçelievler Mahallesi, Yazıcıoğlu Caddesi’ndeki evinde önceki gün doğum günü partisi yaptı.

Çoğu kamuda çalışan arkadaş grubunu evine çağıran Salkım, doğum gününü kutladı. Akşamın ilerleyen saatlerinde Salkım, silahla başından vuruldu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Salkım, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Cumhuriyet savcısı Salkım, buradaki ilk müdahaleden sonra Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyata alınan Salkım’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SİLAH ASTSUBAYA AİT ÇIKTI

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre Salkım’ı yaralayan kurşunun çıktığı tabancaya kriminal inceleme yapılmak üzere el konuldu. Evde ayrıca Salkım’ın başına girip çıkan mermi çekirdeği ile boş kovan da bulunarak incelenmek üzere alındı. Yapılan incelemede silahın evde bulunan astsubay A.M.’ye ait beylik tabancası olduğu öğrenildi.

Olayın ardından evde bulunan kadın Cumhuriyet savcısı H.A., silahın sahibi astsubay A.M., uzman çavuş M.S. ve adliye çalışanı B.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet’teki ifadelerinde, "Silahla ilgili şakalar yapıyorduk. Özlem Salkım, tabancayı alarak şaka yapar gibi kafasına dayadı. Şaka yapıyor gibi yaptı, o sırada silah patladı" dedikleri öğrenildi.

Şüphelilerin 4’ünün de benzer ifadeler verdikleri, ifadelerinin tutarlı ve birbirini doğrulayacak şekilde olduğu kaydedildi. Yapılan incelemelerde silahın bitişik şekilde ateşlendiği belirlenirken, olayın intihar girişimi mi yoksa kaza mı olduğu araştırılıyor.

 

Hürriyet

Etiketler Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım silah yaralanma
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