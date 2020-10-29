Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla bize bıraktığı en değerli miras olan Cumhuriyet, bugün 97 yaşında. Atamızın 10. Yıl Nutku'nda "kutlu gün" olarak bahsettiği ve "Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü" dediği Türkiye Cumhuriyeti, mirasına sıkı sıkı sarılmaya devam ediyor.

Her yıl olduğu gibi yurdun dört bir yanında, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde düzenlenen törenlerle Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlanıyor.