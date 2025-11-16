  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e hakaret etmişlerdi: Karar verildi

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e hakaret etmişlerdi: Karar verildi

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e hakaret etmişlerdi: Karar verildi
Güncelleme:

Kars'ta sosyal medya hesaplarından Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu belirlenen 20 hesaba mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye ve adli bilişim çalışmaları kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulan 20 hesabı tespit etti. Sosyal medya hesapları Kars Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla kapatılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

 

 

DHA

text-ad
Etiketler KARS Emniyet erişim engeli mustafa kemal atatürk atatürk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İki çocuk ve anneleri ölmüştü... Gıda zehirlenmesi vakasında yeni şüphe! İki çocuk ve anneleri ölmüştü... Gıda zehirlenmesi vakasında yeni şüphe! Gözü dönmüş cani, 3 çocuğunu katledip eşine bu mesajı göndermiş Gözü dönmüş cani, 3 çocuğunu katledip eşine bu mesajı göndermiş Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Yaz havası geri geliyor! Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Yaz havası geri geliyor! Erken genel seçim ve İBB seçimi yeniden yapılsa anketlerine damga vuran sonuç Erken genel seçim ve İBB seçimi yeniden yapılsa anketlerine damga vuran sonuç TSK'dan ihraç edilen teğmenden şehit annesine ''hadsizlik yapma'' diyen Bakan Güler'e sert tepki! TSK'dan ihraç edilen teğmenden şehit annesine ''hadsizlik yapma'' diyen Bakan Güler'e sert tepki! İçişleri Bakanı Yerlikaya trafikteki yeni cezayı açıkladı: Bunu yapana 180 bin TL ceza kesilecek! İçişleri Bakanı Yerlikaya trafikteki yeni cezayı açıkladı: Bunu yapana 180 bin TL ceza kesilecek! DEM Partili eski başkana, 13 şehit için 13 kez ağırlaştırılmış müebbet DEM Partili eski başkana, 13 şehit için 13 kez ağırlaştırılmış müebbet Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızı Su podyumda büyüledi Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızı Su podyumda büyüledi Gece kulübünde çıkan kavga sokağa taştı, linçten polis kurtardı! Gece kulübünde çıkan kavga sokağa taştı, linçten polis kurtardı! Gece kulüplerine fuhuş ve dolandırıcılık baskını çok sayıda gözaltı var! Gece kulüplerine fuhuş ve dolandırıcılık baskını çok sayıda gözaltı var!
A Milli Takımın Dünya Kupası yolunda muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımın Dünya Kupası yolunda muhtemel rakipleri belli oldu Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti... Ekranlara geri dönüyor! Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti... Ekranlara geri dönüyor! Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın küfür imalı tepkisi olay oldu Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın küfür imalı tepkisi olay oldu Maoro Icardi, China Suarez ile evlilik tarihini açıklayıp Wanda Nara'nın kulaklarını çınlattı Maoro Icardi, China Suarez ile evlilik tarihini açıklayıp Wanda Nara'nın kulaklarını çınlattı İş yerinde 15 yaşındaki çocuğa hava kompresörüyle kan donduran işkence! İş yerinde 15 yaşındaki çocuğa hava kompresörüyle kan donduran işkence! Daha önce yüzüyorlardı, şimdi ise aynı noktada oturup saz çalıp türkü söylüyorlar! Daha önce yüzüyorlardı, şimdi ise aynı noktada oturup saz çalıp türkü söylüyorlar! İslam Memiş altın ve gümüşte manipülasyon uyarısı yapıp kimlerin kazanacağını açıkladı İslam Memiş altın ve gümüşte manipülasyon uyarısı yapıp kimlerin kazanacağını açıkladı Rafa Silva'dan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'a yanıt Rafa Silva'dan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'a yanıt İzmir'de korkunç yangın: Genç kadın onlarca kedisiyle birlikte öldü İzmir'de korkunç yangın: Genç kadın onlarca kedisiyle birlikte öldü