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Cüneyt Özdemir ile Rasim Ozan Kütahyalı tarihe geçti

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Berat Albayrak iddiasının ardından gazeteci Cüneyt Özdemir, Rasim Ozan Kütahyalı'yı telefonla programa bağlayıp, Berat Albayrak'la, Murat Sancak ilişkisini sordu. Ancak bu sorunun ardından tarihe geçecek kısalıkta bir canlı yayın yaşandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, istifasının ardından aylardır ortaya çıkmayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili, ''Berat Albayrak Murat Sancak’ın evi var Hadımköy-Beylikdüzü taraflarında. Orada kalıyor'' diye iddia etti. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Peker'in bu iddiasını Rasim Ozan Kütahyalı'ya sordu. Kütahyalı ise, havuz başında tarihe geçecek kısalıkta yanıt verdi.

Özdemir, Kütahyalı’ya, “Tek bir soru soracağım; Berat Albayrak'la, Murat Sancak ilişkisi sence doğru olabilir mi?” diye sordu.

'HUKUKU YOKTUR'

Havuz başında bulunan Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, ''Cüneyt, Berat Albayrak'ın, Murat Sancak'ın evinde kaldığı iddiası, Sedat Peker'in bu iddiası, tümüyle yalandır. Berat Albayrak'la Murat Sancak arasında öyle evine gidip gelecek bir yakın arkadaşlık hukuku yoktur” dedi.

Kütahyalı'nın cevabının ardından Özdemir, teşekkür ederek yayını sonlandırdı.

Etiketler cüneyt özdemir rok rasim ozan kütahyalı sedat peker
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