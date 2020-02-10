''CZN Burak''ın annesi tutuklandı

Polis ekiplerince 7 Şubat Cuma günü düzenlenen operasyonda Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura ve eşi Didem Bozbura’nın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

Genel Cerrahi uzmanı olan Prof. Bozbora’nın mide kelepçesi alanında çalışmalar yaptığı öğrenildi.

‘CZN BURAK’IN ANNESİ DE TUTUKLANDI

Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre; tutuklanan Didem Bozbura'nın “Czn Burak” ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesi olduğu öğrenildi.

CZN Burak'ın mekanında cinayet!

CZN BURAK KİMDİR?

Sosyal medyada paylaştığı video ve resimlerle ile sosyal medyanın yeni fenomeni olan Burak Özdemir, bu sayede Hatay Medeniyetler Sofrası'nı sosyal medyada popüler hale getirmeyi başardı.

Özdemir'in dedesi kebapçılık mesleğiyle uğraşmasına rağmen Czn Burak'ın babası tekstil sektöründe faaliyet göstermiştir. Burada bir dönem çalışmaya başlayan Burak Özdemir, tekstil firmasında çalışırken buraya gelen yabancı müşteriler adını telaffuz etmekte zorlanınca o da babasının sahibi olduğu firmasının adı olan Cinzaro'nun kısaltması olan CZN'yi kullanmayı tercih etti.O dönemlerde sosyal medya hesabının başına eklediği bu lakap bugünlerde bir çok insan tarafından Burak Özdemir isminden daha fazla bilinir oldu.

