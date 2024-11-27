CZN Burak'ta ödenen hesap dudak uçuklattı

Türkiye'nin en ünlü restoran zincirlerinden biri olan CZN Burak'ın restoranlarından biirinde yemek yiyen müşterinin paylaştığı fiş sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Çektiği yemek videolarıyla ünlenen ve Türkiye'nin en büyük restoran zincilerinden biri haline gelen CZN Burak'ın restoranına giden 3 kişinin ödediği 3 bin 701 TL'lik hesap sosyal medyayı salladı. CZN Burak'ın restoranına giden 3 kişi toplam ücret 3.701,50 TL ödedi. 3 kişilik tavuk şiş 1.950 TL, meze tabağı 825 TL, cam şişe su 80 TL, ayran 170 TL olurken hesaba yüzde 10'luk servis ücreti de dahil edildi.