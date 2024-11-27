  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CZN Burak'ta ödenen hesap dudak uçuklattı

CZN Burak'ta ödenen hesap dudak uçuklattı

CZN Burak'ta ödenen hesap dudak uçuklattı
Güncelleme:

Türkiye'nin en ünlü restoran zincirlerinden biri olan CZN Burak'ın restoranlarından biirinde yemek yiyen müşterinin paylaştığı fiş sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Çektiği yemek videolarıyla ünlenen ve Türkiye'nin en büyük restoran zincilerinden biri haline gelen CZN Burak'ın restoranına giden 3 kişinin ödediği 3 bin 701 TL'lik hesap sosyal medyayı salladı.

CZN Burak'ın restoranına giden 3 kişi toplam ücret 3.701,50 TL ödedi. 3 kişilik tavuk şiş 1.950 TL, meze tabağı 825 TL, cam şişe su 80 TL, ayran 170 TL olurken hesaba yüzde 10'luk servis ücreti de dahil edildi.

 

Etiketler czn burak fiş restoran czn burak restoran fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Real Madrid Arda Güler için kararını verdi Real Madrid Arda Güler için kararını verdi İtirafla eşleşti: Narin cinayetini çözecek görüntü ortaya çıktı İtirafla eşleşti: Narin cinayetini çözecek görüntü ortaya çıktı Okullarda kar tatili uzadı... İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz Okullarda kar tatili uzadı... İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Friedel görevden alındı Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Friedel görevden alındı Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı Çocuk parkında çatışma: Yaralı çocuklar var Çocuk parkında çatışma: Yaralı çocuklar var Yük gemisinde can pazarı: Dev gemi yan yattı! Yük gemisinde can pazarı: Dev gemi yan yattı! Bitlis'te korkutan deprem Bitlis'te korkutan deprem Ev hapsi cezası verilmişti... Serdar Ortaç hakkında yeni karar Ev hapsi cezası verilmişti... Serdar Ortaç hakkında yeni karar Üç yaşındaki bebek öldü, anne tutuklandı Üç yaşındaki bebek öldü, anne tutuklandı
Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak... Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak... Teğmenlere destek mesajı yayınlayan savcı açığa alındı Teğmenlere destek mesajı yayınlayan savcı açığa alındı İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü İYİ Parti'de bir istifa daha İYİ Parti'de bir istifa daha