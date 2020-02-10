''CZN Burak''tan ''annesi tutuklandı'' iddiasına ilk açıklama

'CZN Burak' ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesinin Çapa Tıp Fakültesi’nde bazı doktorların rüşvet aldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklandığı iddia edilmişti. Sosyal medyadan açıklama yapan ve iddiaları reddeden Burak Özdemir, annesinin ev hanımı olduğunu belirtti.

Twitter'daki hesabından açıklama yapıp annesinin doktorlara rüşvet operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandığını yalanlayan Burak Özdemir, şunları yazdı:

''Anne gibi kutsal ve hassas bir konuda bile canımı yakarak üzerimden prim yapmaya çalışan bütün basın yayın organlarını kınıyorum.Ev hanımı olan annemi bile kullanarak bütün bu karalama haberlerini yapanlara karşı bütün hukuki haklarımı savunacağımı belirtmek isterim.

Hayatım boyunca hiç kimsenin hakkını yemedim.Kendimi bildim bileli sadece okudum çalıştım kimseye bir yanlışım olmadı.Ancak annem üzerinden bile karalama yapmaya çalışan insanların ben ne amaçla yaptığını çok iyi biliyorum.Bütün sevenlerimizin destekleri için çok teşekkür ederim.''

NE OLMUŞTU ?

Sözcü gazetesinde Tugay Saday'ın imzasıyla yayınlanan haberine göre; polis ekiplerince 7 Şubat Cuma günü düzenlenen operasyonda Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura ve eşi Didem Bozbura’nın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

Haberde tutuklanan Didem Bozbura'nın “Czn Burak” ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesi olduğu iddia edilmişti.

CZN Burak'ın mekanında cinayet!

CZN BURAK KİMDİR?

Sosyal medyada paylaştığı video ve resimlerle ile sosyal medyanın yeni fenomeni olan Burak Özdemir, bu sayede Hatay Medeniyetler Sofrası'nı sosyal medyada popüler hale getirmeyi başardı.

Özdemir'in dedesi kebapçılık mesleğiyle uğraşmasına rağmen Czn Burak'ın babası tekstil sektöründe faaliyet göstermiştir. Burada bir dönem çalışmaya başlayan Burak Özdemir, tekstil firmasında çalışırken buraya gelen yabancı müşteriler adını telaffuz etmekte zorlanınca o da babasının sahibi olduğu firmasının adı olan Cinzaro'nun kısaltması olan CZN'yi kullanmayı tercih etti.O dönemlerde sosyal medya hesabının başına eklediği bu lakap bugünlerde bir çok insan tarafından Burak Özdemir isminden daha fazla bilinir oldu.

