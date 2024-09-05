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D-100’de çalışma: Edirne ve Ankara yönü kademeli olarak kapanacak

D-100’de çalışma: Edirne ve Ankara yönü kademeli olarak kapanacak
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İstanbul Kartal'da bulunan Sanayi Yaya Üst Geçidi'nde yenileme çalışmaları başlıyor. Yarın başlayacak olan bu çalışmalar, 12 gün boyunca devam edecek. Çalışmalar sırasında D-100 karayolu her iki yönde, 00.00 ile 06.00 saatleri arasında aşamalı olarak trafiğe kapatılacak.

İstanbul’un Kartal ilçesindeki Esentepe Mahallesi’nde bulunan Sanayi Yaya Üst Geçidi yenileme çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu yarından itibaren 12 gün boyunca 00.00-06.00 saatleri arasında her iki yönde kademeli trafiğe kapatılacak.

İBB’den yapılan açıklamada, Kartal Esentepe Mahallesi Sanayi Yaya Üst Geçit köprüsünün teknik ömrünü yitirmesi ve deprem riski sebebiyle yapılan yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Çalışmalar kapsamında D-100 Karayolu, Esentepe Mahallesi mevkiinde 6 Eylül 2024 tarihinden itibaren 12 gün boyunca 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne ve Ankara istikametleri kademeli olarak trafiğe kapatılacak. Bölgede trafik yoğunluğunda artış görülebileceğinden alternatif güzergahların kullanılması öneriliyor.” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler d-100 12 gün sürecek edirne ankara
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