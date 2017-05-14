Dağ filminde rol alan şehidin oğluna ağlatan düğün

Konya Valisi Yakup Canbolat’ın makam otomobili, geçen yıl Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Emre Uçar’ın, 3 yaşındaki oğlu Muhammed Uçar’ın sünnet aracı oldu. Sünnet düğününe katılanlar duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarının tutamadı. Şehit Yunus Emre Uçar, gişede büyük başarı elde eden Dağ 2 filminde yer almıştı.

Evli, 1 çocuk babası Piyade Uzman Onbaşı Yunus Emre Uçar, geçen yıl 3 Eylül’de Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda şehit düştü. Şehit Uçar’ın cenazesi memleketi Konya’nın Sarayönü İlçesi Ladik Mahallesi’nde toprağa verildi.

Şehit Uçar’ın oğlu Muhammet Uçar’ın bugün Ladik Mahallesi’nde sünnet düğünü yapıldı. Konya Valisi Yakup Canbolat’ın makam otomobiliise, Muhammed’in sünnet aracı oldu. Sünnet aracında bir yakının kucağında oturan minik Muhammed’in düğün konvoyu jandarma, polis ve Özel Hareket ekipleri eşliğinde,Türk bayraklarıyla donatılan onlarca davetlinin aracıyla yapıldı.

DÜĞÜN, ŞEHİT BABASININ ADININ VERİLDİĞİ OKUL BAHÇESİNDE YAPILDI

Minik Muhammed’in düğün töreni ise şehit babasının adının verildiği okul bahçesinde yapıldı. Sünnet aracından inen Muhammed, herkesi duygulandırırken dedesi Şaban Uçar’ın kucağında düğün yatağına getirildi. Miinik Muhammed, verilen şeker ve takılan paralarla oynadı. Yatağın başına gelen annesi Zeliha Uçar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Duygulandığı için konuşmakta güçlük çeken dede Şaban Uçar, ”Allahım damatlığını da göstersin”dedi.

Vali Yakup Canbolat’ın makam otomobilinisünnet aracı olarak tahsis etmesinden dolayı da memnun olduğunu belirten Şaban Uçar, ”Çok huzurluyum. Bütün vatandaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzelama buruk bir duygu" dedi.

Sünnet törenine katılan Sarayönü Kaymakamı Tarık Bahadır,şehit olan Yunus Emre’nin emanet olarak bıraktığı oğlu Muhammed’in 80 milyonunevladı olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Bizler de devlet olarak sayın Valimiz himayelerinde makam aracını gönderdi. İlçede güzel bir konvoy yaptık. İnşallah devletimizin gücü bu teröre karşı fazlasıyla yetecektir. Bundan sonra Muhammedler, güzel barış içinde ülkede yaşayacaklardır.Allah göstermesin ama gün, memleketi, vatanı kurtarma günü olduğunda tüm Muhammedler yola düşecektir. O konuda bizim güvenimiz tam."

Törenin Şehit Yunus Emre Uçar’ın adının verildiğiilkokulda gerçekleştiğini hatırlatan Bahadır, "Bu da ayrı bir anlam ifade ediyor. İnşallah bu okullarda büyüyecek, vatanımıza hayırlı bir evlat olacak" dedi.

ŞEHİT UÇAR, DAĞ 2 FİLMİNDE OYNAMIŞTI

Sünnet töreninde davetlilere yöresel meşhur düğün pilavı olarak adlandırılanetli pilavikram edilip, hatim duası yapıldı. Şehit Uçar, şehit düşmeden 6 ay öncede ’Dağ 2’ filminin Isparta Eğridir Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezi’nde çekilen sahnelerinde rol almış ve rol aldığı filmi izleyemeden şehit düştü.