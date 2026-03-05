  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Daikin Türkiye’de Gülseren Budayıcıoğlu ile ilham veren 8 Mart buluşması

Daikin Türkiye’de Gülseren Budayıcıoğlu ile ilham veren 8 Mart buluşması

Daikin Türkiye’de Gülseren Budayıcıoğlu ile ilham veren 8 Mart buluşması
Güncelleme:

Daikin Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlediği etkinlikte, ünlü yazar ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nu çalışanlarıyla buluşturdu. “Kadın ve Kader” teması etrafında gerçekleşen söyleşide, kadınlara toplumsal olarak biçilen roller, bu rollerin yarattığı sınırlar ve kadınların kendi hikayelerini yeniden yazma gücü ele alındı. Daikin’in eşitlik vizyonunu gösteren etkinlik, kurum kültürünün bir yansıması olarak öne çıktı.

İklimlendirme sektöründe teknoloji ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü yaklaşımını toplumsal konulardaki duyarlılığıyla birleştiren Daikin Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bu yıl da anlamlı bir etkinlikle kutladı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurum kültürünün merkezine alan Daikin Türkiye, 4 Mart Çarşamba günü Daikin Akademi binasında düzenlenen etkinlikte kadın çalışanlarını özel bir söyleşide buluşturdu.

Söyleşinin konuğu olan ünlü yazar ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, Daikinlilerle bir araya gelerek bilgi birikimini ve mesleki deneyimini kadın çalışanlarla paylaştı. Yıllardır kaleme aldığı eserler ve klinik tecrübeleriyle geniş kitlelere ulaşan Budayıcıoğlu, “Kadın ve Kader” teması çerçevesinde gerçekleştirdiği söyleşide, kadınlara tarihsel ve toplumsal olarak yüklenen anlamları, kuşaktan kuşağa aktarılan kalıplaşmış rollerin bireyin psikolojisi üzerindeki etkilerini ve bu kalıpların farkındalıkla nasıl dönüştürülebileceğini kapsamlı bir perspektifle ele aldı.

Kadınların hikayesini yeniden yazma cesareti

Söyleşide en çok vurgulanan başlıklardan biri, “Kader” kavramının değişmez bir yazgı olmadığı; aksine bireyin farkındalığı, eğitimi ve cesaretiyle yeniden şekillenebileceği oldu. Kadınların iş hayatında, aile yaşamında ve toplumsal alanda karşılaştıkları görünmez bariyerlerin ancak dayanışma ve bilinçle aşılabileceği ifade edildi. Çalışanların aktif katılımıyla gerçekleşen soru-cevap bölümünde ise Daikinli kadınlar hem kişisel deneyimlerini paylaşma hem de alanında otorite bir isimden doğrudan görüş alma fırsatı buldu. Söyleşi, ilham veren içeriği ve samimi atmosferiyle katılımcılar üzerinde güçlü bir etki bıraktı.

Eşitlikte sözden fazlası

Daikin Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği, yalnızca özel günlerde vurgulanan bir mesaj değil; şirket stratejilerine ve kurum kültürüne entegre edilmiş kalıcı bir yaklaşımı ifade ediyor. Kadınların iş hayatında her alanda daha güçlü ve görünür olması için somut hedefler ve projelerle ilerleyen Daikin Türkiye, eşitliği uygulamada da hayata geçirme kararlılığını sürdürüyor. Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Hülya Dinçer, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Kadınların potansiyelini gerçekleştirebilmesi için önce kendi hikâyesinin öznesi olduğuna inanması gerekiyor. Biz Daikin olarak eşitliği yalnızca söylem düzeyinde değil, işe alım politikalarımızdan kariyer gelişim programlarımıza kadar tüm süreçlerimizde hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. 2030 yılına kadar kadın çalışan oranımızı %50’ye çıkarma hedefimiz, bu kararlılığın en somut göstergelerinden biri. Sakura Kadın Teknisyen ve Sakura Kadın Girişimci projelerimizle kadınların her alanda var olabileceğini göstermek istiyoruz. 8 Mart vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı buluşmanın, kadın çalışanlarımızın kendi güçlerini bir kez daha hatırlamalarına katkı sağladığına inanıyoruz.”

Kadın istihdamını artırmaya yönelik somut hedefleri ve uzun soluklu projeleriyle sektörde öncü bir rol üstlenen Daikin Türkiye, eşit ve kapsayıcı bir çalışma kültürü inşa etme yolculuğunu kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti!
Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti!
Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu
Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!
İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı!
İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı!
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var!
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var!
İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi
İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi
İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı
İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı
Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
Etiketler Daikin Daikin Türkiye 8 mart dünya kadınlar günü Gülseren Budayıcıoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ev sahibi ve kiracının ''tahliye'' kavgası korkunç bitti! Ev sahibi ve kiracının ''tahliye'' kavgası korkunç bitti! İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama MSB'den füze krizi sonrası çok sert uyarı: ''Kimden gelirse gelsin...'' MSB'den füze krizi sonrası çok sert uyarı: ''Kimden gelirse gelsin...'' Siyasi yasağı isteniyordu; Ekrem İmamoğlu hakkındaki ''çirkin'' davası düştü Siyasi yasağı isteniyordu; Ekrem İmamoğlu hakkındaki ''çirkin'' davası düştü İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı Akaryakıt fiyatlarına ''eşel mobil'' freni: Benzin ve motorine gelen zam belli oldu Akaryakıt fiyatlarına ''eşel mobil'' freni: Benzin ve motorine gelen zam belli oldu Dün Türkiye bugün Azerbaycan... Nahçıvan Havalimanı'na İHA düştü! Dün Türkiye bugün Azerbaycan... Nahçıvan Havalimanı'na İHA düştü! Özgür Erdursun SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için enflasyon zam farklarını tek tek hesapladı Özgür Erdursun SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için enflasyon zam farklarını tek tek hesapladı İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Bitcoin için yol haritasını açıkladı İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Bitcoin için yol haritasını açıkladı Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi Herkes altın ve gümüşü konuşurken o yatırım aracı yükselişe geçti! Herkes altın ve gümüşü konuşurken o yatırım aracı yükselişe geçti! Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı! Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı! İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı! Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti! Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti! Uyuşturucu test sonucunu çok sert ifadelerle açıkladı! Uyuşturucu test sonucunu çok sert ifadelerle açıkladı! İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! Genç anne ile kızının cesedi denizde bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı Genç anne ile kızının cesedi denizde bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı