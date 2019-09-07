Damada İBB'den 212 ihale!

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, 2011 yılından itibaren Yeni Şafak'ın sahibi Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy'un şirketinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tam 212 adet ihale aldığını yazdı. Ağırel, "Sadece 1 Ocak 2018 ve 31 Ocak 2019 tarihleri arasında almış olduğu ihale sayısı 16. Aldığı ihalelerin toplam bedeli ise sadece 1 yılda 302.7 milyon lira" diye yazdı.

Ağırel'in "İsraf araçlar kime ait biliyor musunuz?" başlığıyla yayımlanan yazısı aynen şöyle:

Çarşamba günü yazımı hazırlamak için bilgisayar karşısına geçtiğimde sosyal medyaya bazı görüntüler düştü. Seçim döneminde Ekrem İmamoğlu'nun araç kiralama işlemlerinde yapılan israfı "Tüm araçları Yenikapı meydanına toplayacağım" sözü gerçekleşiyordu. İBB adına kiralanan tüm araçlar Yenikapı meydanına geliyordu.

Bu konu hakkında Mayıs ayı başında yazmış olduğum yazım aklıma geldi. Bir tebessüm etmedim değil. Sosyal medya hesabımdan şöyle bir paylaşımda bulundum.

"Ekrem İmamoğlu söz verdiği gibi İBB'ye kiralanan araçları Yenikapı meydanında sergilemeye hazırlanıyor. Daha önce yazdım tekrar hatırlatmam lazım. Göreceğiniz her iki araçtan birini kiralayan firma Nuri Albayrak'ın damadı Adem Altunsoy'un sahibi olduğu Platform Turizme ait . İBB 2011-2018 yılları arasında toplam 2 milyar 200 milyon TL araç kiraladı. Sadece Platform Turizm ise 2011-2018 yılları arasında İBB'ye 1 milyar 350 milyon TL'lik araç kiralama işi yaptı."

Bu mesajı paylaştım, bir iki saat sonra Basın Suçları Bürosundan arandım.

Şaka değil gülmeyin…

Hakkımda soruşturma açılmış ve ifadeye çağırıyorlar. Konusu "İmamoğlu'nu istemeyen İstanbul Baronu" başlıklı yazım.

Yazım halen YENİÇAĞ gazetesinin internet adresinde duruyor. İsteyen girip okuyabilir. Albayrak, yazım ile ilgili daha önce tekzip metni gönderdi.

İstanbul'da mazbata, seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan hukuki olmayan bir kararla alındı. İstanbul'u rant kapısı haline getiren ŞAKİ'ler feryat figan etti günlerce.

Neden?

Çünkü yıllardır tıkırında işleyen sömürü düzenleri bozulacaktı. En çok sesi çıkanlardan biri Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'dü. Bu feryatlarının nedenlerini yeni çıkan kitabım ŞAKİ'den örnekler vererek açıklayayım.

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2011 yılından itibaren Albayrak'ın damadı Adem Altunsoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tam 212 adet ihale aldı.

1 Ocak 2018 ve 31 Ocak 2019 tarihleri arasında almış olduğu ihale sayısı 16. Aldığı ihalelerin toplam bedeli ise sadece 1 yılda 302.7 milyon lira.

Çok dahası da var.

Albayrak Grubu, sadece İstanbul özelinde baktığınızda artık "İstanbul'un baronu" haline gelmiş durumda.

İstanbul'daki hemen her belediyeden ve İBB iştiraklerinden yüksek fiyatlı ihaleleri rakip tanımadan alıyor. Öyle ki EKAP kayıtlarına göre, Albayrakların damadının İstanbul'da 2011'den bu yana toplam aldığı ihale bedeli 1 milyar 642 milyon 146 bin 665 lirayı bulmuş vaziyette.

İnanabiliyor musunuz!

Ekrem İmamoğlu gelince ne oldu?

Tek bir gruba giden bu ihaleler en düşük fiyatı veren bölgesel işletmelere aktarılmaya başlandı. Böylelikle hem daha ucuz iş alımı yapıldı hem de ihaleler sonucunda oluşan iş sahasından çok daha fazla yoksul İstanbullu yararlanmaya başladı.

İşte feryat figan Ekrem İmamoğlu'na ve seçimlere saldırmalarının nedeni bu.

İmamoğlu, halkın sırtına binenlere kapıyı gösterdiği için bin bir türlü iftira ve yalanla seçimi iptal ettirmek için uğraştılar.

Dertleri İstanbul'da yaşayan, İstanbul'un cefasını çeken millet değil, kendi sefalarının geleceğidir.

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Yazım yayınlandıktan sonra çok ses getirdi. Sosyal medyada en çok paylaşılan yazı oldu. Birçok gazete ve haber kanalları yazımı verdi. Ardından tehditler gelmeye başladı.

Albayrak grubunun bu yazıya gönderdiği tekzip metninde ise aynen şu yazıyor:

"İmamoğlu'nu İstemeyen İstanbul Baronu" başlığı ile yayınlanan köşe yazısı ile müvekkillerimiz hakkında kamuoyuna gerçeğe ve hukuka aykırı asılsız bilgiler aktarılmıştır.

İşbu tekzibe konu köşe yazısıyla müvekkillerimizin salt kişisel -ticari saiklerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık seçim sonuçlarına karşı çıktığı, demokrasi ile ortaya konulmuş bir neticeyi bu sebeple kabul etmediği ifade edilerek müvekkilimiz şirketlerin kamuoyu nezdinde yanlış tanınmasına bilinçli olarak neden olunmuştur."

O zaman gelin Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ün köşe yazılarından bir demet örnek sunayım…

12 Mart 2019 - CHP bir güvenlik meselesidir artık

07 Mayıs 2019 - Ekrem İmamoğlu bu proje için önceden belirlenmişti.

10 Mayıs 2019 - 31 Mart'ta organize bir seçim hırsızlığı yapıldı.

22 Haziran 2019 - Hepsi bir projenin, çok iyi bir çalışmanın ürünüdür.

İstanbul'da yaşayan 18 yaşını aşmış seçme hakkı olan 4.7 milyon insanın oyunu alan bir kişi için yazılan bu yazılar "basın faaliyeti içerisinde" ancak benim belgeli yazdığım yazılar "Basın faaliyeti içerisinde değil"miş.

Yersen..!

Şimdi ben Sayın Nuri Albayrak 'a ve Platform Turizm sahibi Adem Altunsoy' a soruyorum.

Sayın Nuri Albayrak, Adem Altunsoy damadınız mı değil mi?

Nikah şahitliğini Sayın Erdoğan ve Kurtulmuş yapmış mıdır, yapmamış mıdır?

Adem Altunsoy, Platform Turizm'in sahibi mi, değil mi?

İBB'den 1.6 milyar TL'lik araç kiralama işi almış mıdır almamış mıdır?

Gazetenizin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, neredeyse 4 milyon vatandaşın oyu ile seçilmiş bir Belediye Başkanına "Yalancı, hırsız, riyakar, darbeci, proje" gibi aslı astarı olmayan yazılar ile ithamda bulundu mu bulunmadı mı?

Sayın Albayrak, İBB nin 2011-2018 yılları arasındaki araç kiralama işlem tutarı 2.2 milyar TL… Bu rakamın 1.3 milyar TL'lik kısmını sadece damadınız almış mı almamış mı?

Şimdi siz gazeteci olsanız bu kadar gerçek ortada dururken yalan, yanlış Ekrem İmamoğlu'na ithamlarda bulunan gazetenin ticari ilişkilerini sorgulamaz mısınız?

Ben sorgularım.

Belgelerini de eklerim.

Kamuoyu kararını verir.

Savcılarımız çağırır ise gider ifademizi veririz.

Eninde sonunda bağımsız yargı tüyü bitmemiş yetimin hakkına göz dikenleri sorgulayacaktır.

Ne demiş Aşık Veysel…

Parça parça olsun paramı çalan,

Kimisi gerçek dedi kimisi yalan,

Dünyada görmedim böyle bir plan,

Kapı kitli, cüzdan cepte, para yok.



