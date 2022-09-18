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Damada ''Türk işkencesi!'' Evlendiğine evleneceğine pişman ettiler

Bursa'da bir damat evleneceğine pişman oldu. Adet gereği şalvar giydirilen damadı, vince asıp su deposuna soktular.

Bursa’nın İznik ilçesinde evlenecek damatlar, uygulanan geleneklerden yaka silker oldu. Son olarak dünya evine girmek için elinden geleni yapan damat Servet Girgin, kendisine uygulanan geleneklerle canından bezdi. Önce şalvar giydirilen Girgin, kiralanan vinçle ipte sallandırdılar. Bununla yetinmeyen arkadaşları damat Girgin’i içi su dolu depoya vinç yardımı ile batırdı. Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zaman da ayaklarından tutmaya çalıştı.

İlginç anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Etiketler bursa damat işkence
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