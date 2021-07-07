Damadı boşanma davası açınca öfkeden deliye döndü

Ankara'da Seyfi T. (58), kızından boşanmak için dava açan damadı Yusuf T.'nin, babasına ait olan arı kovanlarını tekmeleyerek parçaladı. Olay sonrası Seyfi T., ''Bu olaylar yaşanınca benim kızımı Yusuf T'nin sadece tayin işlemi için kullandığını, tayin gerçekleştikten sonra kızımı boşamaya çalışması üzerine kızımın gururu, şerefi ve haysiyeti ile oynandığı için şuurumu kaybettim.'' dedi.

Adliyede memur olan Yusuf T., Ankara'da hastanede hemşire olarak görev yapan Selda T. (26) ile 2019 yılının Kasım ayında nişanladı. Çift, İstanbul'da görev yapan Yusuf T.'nin eş durumu tayini ile Ankara'ya gelebilmesi için geçen yıl Temmuz ayında planladıkları düğünden önce nikah yaptı ancak yaşadıkları anlaşmazlık sonucu düğünden 15 gün önce ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı.

KOVANLARIN TEKMELENMESİ KAMERADA

Selda T.'nin babası Seyfi T. de kızının tayin için kullanıldığını düşünerek, Eylül 2020'de damadı Yusuf T.'nin, ilçeye bağlı Kırbaşı Mahallesi mevkisindeki babası Mehmet T.'ye ait arı kovanlarını parçaladı. Seyfi T., yaklaşık 30 arı kovanından 9'una tekmeleyerek ve eliyle devirerek hasar verdi. Kovanlardaki arıların bir kısmı ise öldü. Seyfi T.'nin arı kovanlarını parçalaması, Mehmet T.'nun alana koyduğu güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde T.'nin, kovanları tekmelemesi ve kovanlardan çıkan arıların saldırması üzerine de alandan uzaklaşması yer aldı.

'KIZIMA YAPILAN HAKSIZLIK ZORUMA GİTTİ'

Mehmet T., kamera görüntüleri ile birlikte Seyfi T. hakkında polise şikayette bulundu. Beypazarı Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren T., suçlamayı kabul ederek, "Bu olaylar yaşanınca benim kızımı Yusuf T.’nun sadece tayin işlemi için kullandığını, tayin gerçekleştikten sonra kızımı boşamaya çalışması üzerine kızımın gururu, şerefi ve haysiyeti ile oynandığı için şuurumu kaybettim. Kızıma yapılan haksızlık zoruma gitti, 2 ay uyku uyuyamadım. Bu süreçte kızımı kullandığı ve kandırdığı için bir anlık sinirle arı kovanlarının yanına giderek birkaç arı kovanını devirerek alandan ayrıldım. Pişmanım" dedi.

3 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda, Seyfi T. hakkında 'mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek, dava açıldı. Yusuf T. ve Selda T. arasındaki boşanma davası ise sürüyor.

Mehmet T.'nun akrabası Sabri T., olayın gençler arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını söyledi. T., olaydan sonra arı kovanlarının yerini değiştirdiklerini anlatarak, "Gençler anlaşamayınca ayrıldılar ama kızın babası, arı kovanlarına kasıtlı olarak devirdi. Kovanları devrilen arıların anaları öldüğü için binlerce arı telef oldu. Mehmet T., kamera görüntülerini alarak şikayetçi oldu" diye konuştu.

DHA