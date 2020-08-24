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  3. 24 Ağustos 2020 17:24

Damadına kurşun yağdırdı! O anlar saniye saniye kamerada

İstanbul Pendik'te bir kişi henüz belirlenemeyen bir sebepten tartıştığı damadına kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik saniye saniye kamerasına yansıdı.

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İddiaya göre, Esenler Mahallesi Miraç Sokak'ta oturan Kamuran Y. ile damadı Serkan E. arasında çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, Serkan E. silahla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Serkan E. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Pendik’teki silahlı yaralama olayı güvenlik kamerasına da yansıdı. Bir apartmanın kapısında bekleyen Serkan E.’nin yanına gelen Kamuran Y., tabanca ile ateş ediyor. Vücuduna kurşunların isabet etmesi ile yere yığılan Serkan E. yerde kıvranıyor. Apartmandan gelen bir kadın eli silahlı Kamuran Y.’ye müdahale ederek olay yerinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Kadın, Kamuran Y.'yi uzaklaştırırken, yerde yatan Serkan E.'nin de yumruk atması dikkat çekiyor.

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