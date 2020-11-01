Damat düğün günü yol kenarında gelini dövdü

Hatay'ın Belen ilçesi Gedik mevkiinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, düğüne gittikleri düşünülen çift, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

TOKAT VE YUMRUKLARLA DÖVDÜ

Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat ve yumruklarla dövdü. Yaşanan anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, Belen ilçesinde damadın geline şiddet uygulamasına ilişkin, gerekli adli işlemlere başlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Belen'de gelin ve damadın seyir halindeyken, araçtan inerek tartışmaya başladığı hatırlatıldı.

Bir vatandaşın durumu ihbar etmesi üzerine ekiplerin olay yerine intikal ettiği belirtilen açıklamada, "Ekiplerin orada yaptıkları görüşmede tartışmanın yolda hızlı gitmelerinden kaynaklandığı bilgisi alındı. Gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanıldı." ifadesine yer verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen H.H.İ.’nin, İskenderun Başsavcılığı tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

TARTIŞMA FOTOĞRAF ÇEKİMİ YÜZÜNDEN ÇIKTI

Damat H.H.İ.’nin aracı hızlı kullanmasından dolayı çıktığı söylenen şiddet girişiminin asıl nedeninin fotoğraf çekimi olduğu iddia edildi. İskenderun ilçesinde fotoğraf çekilmek üzere yola çıkan çiftten damadın bilinmeyen nedenle vazgeçip dönmeye karar vermesi üzerine tepki gösteren gelinle aralarında bir süre tartışma yaşandı. Araç dışına taşan tartışma sonrası damat H.H.İ., gelin F.Ş.’yi darp etti. Amatör kameralar tarafından kayda geçen görüntülerin ardından gelin damattan şikayetçi oldu. (İHA-DHA)