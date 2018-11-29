Damat, FETÖ'cü kayınpederini ispiyonladı

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yurt dışına kaçan ve firari olarak aranan işadamı İlhan Miraboğlu’nun damadı, kayınbabasının yerini mahkemede söyledi. Miraboğlu'nun ABD’nin Teksas eyaletinde yaşadığını söyleyen ve itirafçı olarak tüm bildiklerini anlatan damada, mahkeme etkin pişmanlık hükümlerince cezasını 9 yıldan 1 yıl 10 ay 15 güne düşürdü.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık A.A.(40) avukatları hazır bulundu. Mali müşavirlik yaptığını ve FETÖ firarisi iş adamı İlhan Miraboğlu’nun damadı olduğunu söyleyen tutuksuz sanık A.A., şunları söyledi: “Bank Asya’da hesabım yoktu. Kayınpederim olan İlhan Miraboğlu, benim adıma hesap açtırıp, yatırmış. Benim bilgim Miraboğlu’nun emri vakisi ile oldu. Bir akşam İlhan Miraboğlu evimize gelerek, ‘sizin adınıza hesap açtırıp, para yatırdım’ dedi. Biz de ortalık karışıkken neden böyle bir şey yaptığını söyleyince, ‘çocuklar böyle olması gerekiyor’ diyerek bizi susturdu. Birkaç gün sonra tekrar gelip evraklara imza attırdı. Erciyes Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktor öğrencisiyken, hocalarım gelip bana öğretim görevlisi açığı olduğunu söyleyince ben de tekliflerini kabul edip, hem ERÜ’de hem de Melikşah’ta 3 saatlik derslere girdim. Melikşah’ta sigortamın görülmesinin sebebi budur.”

Firari iş adamı İlhan Miraboğlu’nun Amerika Birleşik Devletleri’nde Teksas eyaletinde yaşadığını söyleyen sanık Arifoğlu, “2001 yılında Ankara’da üniversiteyi bitirip, 2004’te Kayseri’ye geldim. 2005 yılında İlhan Miraboğlu’nun kızı K.M. ile evliliğimiz gerçekleşti. İlhan Miraboğlu, bana GESİAD üyesi olmamı söyledi. Kayınpederim olduğu nedeniyle bir mahsur görmedim, kabul ettim, art niyetim yoktu. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri’nde Teksas eyaletinde yaşıyor. 15 Temmuz 2016’da ailece ABD’de İlhan Miraboğlu’nun yanındaydık. 18 Temmuz 2016’da THY ile Türkiye’ye dönüş biletimiz vardı. İlhan Miraboğlu bana Türkiye’ye dönmememizi, çocuklarla ve ailemle ABD’de kalmamı söyledi. Türkiye’ye dönmezsek yanlış anlaşılacağımızı söyleyip talebini reddettim. Önce ben döndüm, eşim ve çocuklarım da eğitimleri biter bitmez döndüler. Ben 23 Temmuz 2016’da Emniyet’e giderek tüm bildiklerimi anlattım. 9’u imam 2’si işadamı 11 kişinin ismini verdim. Eşim de Ağustos 2016’da Kayseri’ye gelir gelmez İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürerek yetkililere firari İlhan Miraboğlu’nun kızı K.A. olduğunu söyleyip, işlem yapılıp yapılmayacağını sordum. Yetkililer de herhangi bir işlemin yapılmayacağını söyleyerek bizimle ilgilendiler. Söz konusu terör örgütüne cemaat olarak bilindiği dönemde Allah rızası için yer aldım. Gerçek yüzleri ortaya çıkar çıkmaz irtibatımı sonlandırdım. Örgütte yer alan tanıdığım şahısları teşhis ettim. 2014’te tamamen ilişkimi kestim” diye konuştu.

3 tanığın dinlendiği davada savcı, sanığın örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını, savunmalarında örgütün deşifresi için isimler verdiği için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık A.A.’ya ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 9 yıl, etkin pişmanlık hükümleri ve iyi hal indirimi olmak üzere cezadan indirim yapılarak neticeten 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme sanığın aldığı cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.