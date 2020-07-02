Danıştay Ayasofya için kritik kararı verdi

Ayasofya’nın müze statüsüne ilişkin tartışmalara noktayı yargı koyacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Danıştay’ı işaret ederek, ‘karar çıkması halinde ibadete açarız’ dediği Ayasofya dosyası, bugün Danıştay 10’uncu Dairesi’nde görüldü.

Dava sona erdi kararın açıklanması bekleniyor. Yasa gereğince Dairenin, aynı gün ya da 15 gün içerisinde kararını açıklaması gerekiyor.

AYASOFYA TARTIŞMASI

İstanbul'un fethinden 58 yıl sonra 1511 yılında camiye dönüştürülen Ayasofya, 1934 yılında ise Bakanlar Kurulu kararıyla cami statüsünden müzeye çevrildi.

Bu karar, zaman zaman tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı vakıflar, Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması için dava açtı. Onlardan biri, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği açtığı dava.

Bugün görüşülen davada, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararı için hazırlanan protokelde, Atatürk’ün imzasının sahte olduğu iddia ediliyor.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği ise söz konusu karara karşı dava açtı. Derneğin 2005 yılında açtığı ilk davada Danıştay, "Ayasofya'nın müze olarak kalması yönünde karar vermişti. Danıştay'ın 2019 yılında aldığı bir kararın Ayasofya için emsal olabileceği de belirtiliyor.

Danıştay, tıpkı Ayasofya gibi müzeye çevrilen İstanbul'daki Kariye Camisiyle ilgili verdiği kararla caminin yeniden ibadete açılmasının önünü açmıştı. AK Parti’nin hukukçu kurmaylarının bu kararı da göz önünde bulundurarak Ayasofya için bir formül arayacağı belirtiliyor.

İLK DAVA DANIŞTAY'DAN DÖNMÜŞTÜ

Derneğin 2005 yılında açtığı ilk davada Danıştay, Ayasofya’nın müze olarak kalması yönünde karar vermişti. Danıştay’ın bugün ya da 15 gün içinde kararını açıklaması bekleniyor.

ERDOĞAN: "DANIŞTAY'IN KARARINI BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında "Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay'ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır" demişti.