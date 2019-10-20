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  3. 20 Ekim 2019 18:02

Danıştay Başkanı'nın kızının yükselişi yargıda tepkilere neden oldu

Hakim ve Savcılar Kurulu'nun son kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Hakim ve Savcılar Kurulu'nun kararında derecesi hızlı bir şekilde yükselen Gonca Hatinoğlu tepkilere neden oldu.

Danıştay Başkanı'nın kızının yükselişi yargıda tepkilere neden oldu
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Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) son kararları geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. HSK kararında derecesi yükseltilen hakim ve savcıların listesi vardı.

Odatv, işte o listelerde “jet hızıyla terfi” tartışmasıyla gündeme gelen ismi buldu.

HSK tarafından Elazığ hâkimliğine atandıktan sonra göreve dahi başlamamıştı.

Yargıtay Tetkik Hâkimliği’ne getirildi ve sadece 3 gün çalıştı.

3 gün sonra…

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı’na Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

İşte o isim Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu idi.

Ve şimdi…

Kamuoyunda tartışma yaratan Danıştay Başkanı’nın kızı Hatinoğlu’nun, son kararla bu kez üçüncü dereceye terfi ettirildiği ortaya çıktı.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızının meslekte hızla terfi ve kısa sürede kıdem alması yargıda tepkilere neden oldu.

OdaTV

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