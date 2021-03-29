Danıştay, dernek ve vakıflara ''dur'' dedi

Danıştay, eğitim kurumları dahil kamu taşınmazlarının değişik adlar altında dernek ve vakıflara devredilebilmesinin önünü açan yönetmelik değişikliğini durdurdu.

Eğitim İş Sendikası, 21 Temmuz 2017’de yürürlüğe konulan Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik değişikliğine karşı Danıştay’da iptal davası açmıştı.

Değişikliğin yürütmesini durduran, Danıştay 8. Dairesi, bedelsiz kullanma izni verilmesinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkili olduğunu, kanunlardan sonra gelen yönetmeliklerin bir kanun hükmüne dayalı olarak hazırlanması gerektiğini vurguladı. Kararda, “Taşınmazların tamamının eğitim ve yurt faaliyeti dışında, üçüncü kişiler tarafından kullanılması ve gelir elde edilmesi mümkün değildir” ifadelerine yer veren Danıştay 8. Dairesi, düzenlemeyi hukuka aykırı bularak yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Kararla ilgili yazılı bir açıklama yapan Eğitim İş Genel Merkezi’nin değerlendirmesi şöyle:

“Danıştay kararı incelendiğinde, eğitim kurumlarının eğitim faaliyetleri dışında devredilmesinin ya da tamamı üzerinde faaliyette bulunulmasının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır. Danıştay nezdinde açtığımız davada, hukuka aykırılığı iddiasıyla yürütmenin durdurulması talebinde bulunduğumuz diğer maddelerle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmemiş olup İdari Dava Daireleri Kurulu’na (İDDK) itiraz ederek hukuksal mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”