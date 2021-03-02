Danıştay Erdoğan’ın kararını durdurdu!

Danıştay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla alınan “Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun (TKİ) 165 bin metrekare sahada kömür üretim faaliyetlerini devam ettirebilmesi için acil kamulaştırma” kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre; Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi’nde 3 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun (TKİ) 165 bin metrekare sahada kömür üretim faaliyetlerini devam ettirebilmesi için acil kamulaştırma kararı alındı.

Birinci derece tarım arazilerinin kömür madenine kurban edilmesini istemeyen köylüler yürütmeyi durdurma davası açmış ancak ekili arazilere jandarma eşliğinde iş makineleri girmişti. Gelişmenin ardından mahalleli arazileri için günlerce mücadele etmiş ve jandarma ile karşı karşıya kalmıştı.

17 Aralık tarihinde bölgede yapılan incelemelerin ardından bilirkişi raporunda da “Tarımsal alan amaçlı kullanılmasında üstün kamu yararı bulunduğu kanaatini taşıyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

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