Danıştay'da, 'İstanbul Sözleşmesi' davası

Danıştay 10'uncu Dairesi'nde, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptaline ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Danıştay 10'uncu Dairesi'nde, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptaline ilişkin davanın görüşülmesine devam edildi.



Danıştay Konferans Salonu'ndaki duruşmaya, davacı ve davalı avukatları katıldı. Duruşmada çoğunluğu avukatlardan oluşan izleyiciler de hazır bulundu. Danıştay 10'uncu Daire Başkanı Yılmaz Akçil, sözleşmenin iptaline ilişkin çok sayıda dava dosyası olduğunu belirterek daha önceki gibi her davacı için 3 avukatın beyanda bulunmasını kararlaştırdıklarını söyledi. Ardından davacılardan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in avukatı ile Türkiye İşçi Partisi, İzmir, Trabzon, Mersin, Giresun, Eskişehir, Burdur, Adana, Manisa, Uşak, Bolu, Hatay baroları, Tarım Orkam-Sen ve İlerici Kadınlar Derneği avukatlarına söz verildi. Avukatlar, uluslararası sözleşmelerin Meclis kararı olmadan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedilemeyeceğini savunarak İstanbul Sözleşmesi kapsamında, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un çıkarıldığını, bu nedenle sözleşmenin pratikte var olduğunu ifade etti ve İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldıran Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptalini istedi.

Cumhurbaşkanlığı Anlaşmalar Daire Başkanı Emre Topal, davalı olarak söz aldı. İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararının, Anayasa ve uluslararası hukuka uygun olduğunu savunan Topal, uluslararası sözleşmelerden nasıl çekileceğine ilişkin anayasada bir hükmün yer almadığını söyledi. Antlaşmaların onaylanması ve sona erdirilmesinin yürütme fonksiyonuna ilişkin olduğunu anlatan Topal, Cumhurbaşkanı'nın kararnamelerle TBMM'nin onayı olmaksızın yürütme yetkisini kullanmasının mümkün olduğunu dile getirdi. Topal, sözleşmenin feshedilmesinin hukuka uygun olduğuna dair Danıştay 10'uncu Dairesi ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararlarının bulunduğunu belirterek, davanın reddini talep etti.

Beyanların ardından Daire Başkanı Akçil, İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre heyetin kararının daha sonra açıklanacağını belirterek, duruşmayı bitirdi. (DHA)