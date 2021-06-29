Danıştay'dan ''İstanbul Sözleşmesi'' kararı

İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin tartışmalar devam ederken sözleşmenin yürürlükten kalkmasına bir gün kala Danıştay'dan karar geldi. Habertürk'ün haberine göre, Danıştay İstanbul Sözleşmesi konusunda yürütmeyi durdurma talebini reddetti.



NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin Danıştay'a savunma göndermişti. 7 sayfalık savunmada, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davaların "haksız ve hukuki dayanaktan yoksun" olduğu gerekçesiyle reddi istenmişti. Sözleşmeden çekilme kararının münhasıran Cumhurbaşkanın yetkisine tabi olması nedeniyle yargı denetimi dışında olduğuna belirtilmişti. Sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinde Anayasa aykırılık bulunmadığı vurgulanmıştı. Yine sözleşmeden çekilme kararının, "kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususunda hukuki olarak veya uygulama bakımından bir eksikliğe yol açmayacağı"na dikkat çekilmişti.