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Dans eden yılanları görünce telefonuna sarıldı

Yılanların çiftleşme dansı doğanın eşsiz olayları arasında kabul edilir. Sivas'ta yılanların çiftleşme dansı kameralara yansıdı.

Dans eden yılanlar Sivas'ta mantar toplamak için araziye çıkan bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Kamera ile o anları kayda alan kişinin Doğanşar ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

MANTAR ARARKEN DANS EDEN YILANLARA RASTLADI
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklardaki artış yılanların sıkça görülmesini beraberinde getirdi. Mantar toplamak için araziye çıkan Zeki Yumuşak da ilginç bir olaya tanıklık etti. Allacam mevkiindeki araziye ulaşan Yumuşak, mantar ararken dans eden yılanlara rastladı.

YILANLARIN DANSINA İLK KEZ TANIK OLDU
İlk kez dans eden yılanlara rastladığını söyleyen Yumuşak, hemen cep telefonuna sarıldı. Kamera ile o anları kayda alan Yumuşak'ın çektiği görüntülerde dans eden yılanların birbirine dolandığı anlar yer aldı. Yılanlar, çiftleşme danslarını bitirdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

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