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  3. Dansıyla gündeme gelmişti: Türkiye'nin konuştuğu milletvekili adayı adaylıktan çekildi

Dansıyla gündeme gelmişti: Türkiye'nin konuştuğu milletvekili adayı adaylıktan çekildi

Dansıyla gündeme gelmişti: Türkiye'nin konuştuğu milletvekili adayı adaylıktan çekildi
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Muharrem İnce’nin lideri olduğu Memleket Partisi Zonguldak Milletvekili Adayı Cem Saygı'nın adaylıktan çekilmek için başvurusunu yaptığı öğrenildi.

Memleket Partisi'nde adayların kesinleşmesiyle birlikte Cem Saygı'nın Zonguldak'tan 5. sıra aday olduğu resmi olarak açıklandı. Cem Saygı'nın adı partinin resmi internet sitesindeki listede de yer aldı.

Saygı'nın gençlerle bir aradayken yüksek sesli müzik eşliğinde yaptığı dans gösterisi sosyal medyada gündem oldu. Kendisini izleyenlerin alkışları ve ıslıkları eşliğinde dans eden Saygı'nın adaylık listelerinin açıklanmasının ardından "Artık adayım hizmet için geliyorum" paylaşımı yaptığı öğrenildi.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Memleket Partisi Genel Merkezince konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Etiketler dans video milletvekili aday
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