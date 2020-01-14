Darbe davasında 3 yıldızlı generale beraat !

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yargılandığı davada çarptırıldığı "ağırlaştırılmış müebbet hapse" ilişkin hükmü kaldırdı ve tahliyesine karar verdi.

Daire, İyidil'in yanı sıra darbe girişimine kadar "tümgeneral" rütbesiyle EDOK Kurmay Başkanı olan Hamza Koçyiğit, "tuğgeneral" rütbesiyle eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı olan Lütfi İhsan Yanıkoğlu, dönemin EDOK Okullar Komutanı eski Korgeneral Abdullah Barutcu, dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski Tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ı yargılayan Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinin hükmüne ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.

Dairenin kararında, "geçmişinde neredeyse her 10 yılda bir darbe girişimine sahne olmuş Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar geniş çaplı bir darbe teşebbüsünün devletin meşru anayasal kurumları ve sivil halk dayanışması ile eşine az rastlanır bir biçimde akamete uğratıldığı, darbeye katılanların ilk defa bu kadar geniş çaplı bir yargılamaya tabi tutuldukları" belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla, olağanüstü şartlar taşıyan darbe girişimi ile ilgili yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda, sanıkların eylemleri değerlendirilirken 'hayatın olağan akışı' gibi soyut ve belirsiz bir kavram yerine, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapısı, işleyişi, hiyerarşisi, failin içinde bulunduğu konum, rütbesi, askeri mevzuat, emir komuta zinciri ve eylemlerin gerçekleştiği zaman dilimi gibi daha somut kavram ve durumlar dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerekmektedir."

Kararda, ilk derece mahkemesinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı Metin İyidil'in, "ihtilale teşebbüsün bastırılması ile ilgili hiçbir faaliyet gerekmeyecek bir zamanda Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına geldiği ve amacının darbeye kalkışanlara yardım etmek olduğuna ilişkin kabulünün delillerle ve olayın gelişimiyle bağdaşmadığı" kaydedildi ve bu sebeple mahkemenin İyidil'e ilişkin mahkumiyet hükmünün kaldırıldığı bildirildi.

Kararda, İyidil'in tahliyesinin de kararlaştırıldığı belirtildi.

2 GENERALİN MAHKUMİYET KARARINDA İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit ve eski Tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında ise isabetsizlik bulunmadığına hükmederek, istinaf başvurularını reddetti.

Daire, eski Korgeneral Abdullah Barutcu, eski Tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın beraat kararlarında da isabetsizlik görmedi.