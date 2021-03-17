  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Darbe girişiminde AK Parti binasına giren uzman çavuş yakalandı

Darbe girişiminde AK Parti binasına giren uzman çavuş yakalandı

Adana'da 15 Temmuz darbe girişimi günü AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na giren, firari Uzman Çavuş Hüreyre Can Çatal, Adana'da saklandığı evde yakalandı.

 İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma sonucu İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan 12,5 hapis cezasına çarptırılan ihraç Uzman Çavuş Hüreyre Can Çatal’ın Adana’da saklandığı bilgisine ulaşıldı. TEM ekiplerinin belirlenen adrese düzenlediği baskında Hüreyre Can Çatal, gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hüreyre Can Çatal'ın, İstanbul 52’nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı bünyesinde Uzman Çavuş olarak görev yaptığı dönemde 15 Temmuz darbe girişimi günü AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na giren askerlerden biri olduğu öğrenildi.

Hüreyre Can Çatal’ın, 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevinden ihraç edildiği, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanarak Silivri L Tipi Cezaevi’ne gönderildiği, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüreyre Can Çatal, önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

DHA

Etiketler adana uzman çavuş darbe girişimi ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çukur için final çanları çalıyor...
Ünlü şarkıcıdan ''tecavüz'' itirafı: ''Abim dediğim insan...''
AK Parti'de ''Andımız'' çatlağı!
Türkiye'nin yeni bilmecesi: Çukurova Havaalanı!
İşte MHP'nin istediği seçim barajı oranı
Bugün başlıyor; tüm hafta sürecek! Kış geri döndü!
Erdoğan’ın korumasının intiharıyla ilgili ilk resmi açıklama
Başkentte kar yağışı etkili oluyor
Bakan Selçuk açıkladı; bu sene yaz tatili yok mu?
Fenerbahçede Erol Bulut için karar verildi