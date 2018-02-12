SON DAKİKA
DARBECİ GENERAL SEMİH TERZİ'NİN EŞİNE 18 YIL HAPİS
Taşeron işçilerin kadro başvuru sonuçları açıklandı
Taşeron işçilerin kadro başvuru sonuçları açıklandı
Whatsapp'ta 'para'lı dönem resmen başladı
Whatsapp'ta 'para'lı dönem resmen başladı
Sosyal medyada herkesi böyle kandırdılar !
Sosyal medyada herkesi böyle kandırdılar !
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
Grip kabusu tarih oluyor ! Sadece 1 gün sürecek...
Grip kabusu tarih oluyor ! Sadece 1 gün sürecek...
Bankada parası olanlar için kritik uyarı !
Bankada parası olanlar için kritik uyarı !
e-Devlet'te soyağacı sorgulamaya yeni sistem geliyor !
e-Devlet'te soyağacı sorgulamaya yeni sistem geliyor !
Hakkari'de kahreden kaza: 1 şehit, 2 yaralı
Hakkari'de kahreden kaza: 1 şehit, 2 yaralı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Şubat 2018 13:44

Darbeci general Semih Terzi'nin eşine 18 yıl hapis

Darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM