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Darbenin kilit ismi Semih Terzi'nin eşi yakalandı

Darbenin kilit ismi Semih Terzi'nin eşi yakalandı

15 Temmuz darbe girişiminde şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin eşi N.T. yakalanarak cezaevine konuldu.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin aranan eşi N.T. yakalanarak cezaevine götürüldü.

Etiketler FETÖ darbe girişimi semih terzi
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