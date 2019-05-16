Darp edilen avukat hakkında flaş karar

Çırağan Sarayı önündeki trafik sıkışıklığına tepki gösterince Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaları tarafından darp edilen avukat Sertuğ Sürenoğlu hakkındaki ev hapsi kararı, delillerin toplandığı gerekçesiyle kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Nisan akşamı nikah şahitliği yaptığı Demirören – Kalyoncu ailelerinin düğünü sırasında Çırağan Caddesi’nin trafiğe kapatılmasına tepki gösteren avukat Sertuğ Sürenoğlu, korumalar tarafından darp edilmişti. Bir gece gözaltında kaldıktan sonra korumalar tarafından tutulan tutanakla, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Sürenoğlu, ev hapsine alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ortaya çıkan görüntüleri de dikkate alarak Sürenoğlu hakkında uygulanan ev hapsi kararının kaldırılmasına karar verdi. Gerekçede, uygulanan adli kontrolün süresi ve kapsamı, Sürenoğlu’nun avukatının verdiği dilekçe, video çözümüne ilişkin uzman raporu, dosyaya sunulan bilirkişi raporu ile tüm delillerin toplanmış olması gösterildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Demirören ve Kalyoncu ailelerinin 13 Nisan akşamı Çırağan Sarayında yapılan düğününe Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da gitmesi üzerine, caddenin bir kısmı kapatılmış, trafiğin 20 dakika boyunca ilerlememesi üzerine otobüsten inerek yürümeye başlayan avukat Sertuğ Sürenoğlu, karşılaştığı polislere, “Bir düğün için bu yapılır mı?” diye tepki göstermişti. Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından gözaltına alınarak Çırağan Sarayı otoparkında araç içinde dakikalarca darp edildiğini iddia eden Sürenoğlu, cumhurbaşkanına hakaret etmediğini ancak korumaların kendisine zorla tutanak imzalattığını ileri sürmüştü.