Darp edilen doktor olayında skandal iddia !

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde darp edilen doktorun muayene ettiği 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Pediatri Anabilim Dalı Asistanı Dr. M.B., muayene ettiği 16 yaşındaki S.Ş. isimli genç kızın amcasının oğlu Tanju Ş. tarafından darp edildi. Doktoru darp etmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan Tanju Ş.’nin ailesi, doktorun S.Ş.’yi taciz ettiğini iddia etti.

Kızını muayene eden doktorun 16 yaşındaki kızını hiç kimse yokken muayene ederek uygunsuz sorular sorduğunu iddia eden anne Ebru Şahintürk, “Kızım KTÜ Tıp Fakültesinde 4-5 aydır tedavi görüyor. Kan tahlili için 20 Nisan’da randevusu vardı ve o gün hastaneye gitti. Öğleden sonra ben doktoruyla görüşmek üzere beklerken çocuğum beni aniden titreyerek çılgına dönmüş bir şekilde aradı ve ilk kez karşılaştığımız M.B. adlı doktor 16 yaşındaki kızımı dört duvar arasında hiç kimse yokken uygunsuzca muayeneye almış, uygunsuzca sorular sormuş, üzülerek, kınayarak söylüyorum tacizde bulunmaya kalkmış ve benim çocuğum apar topar hastaneyi terk etti. Beni, babasını, ağabeyi ve dayısını aradı ne yapacağını şaşırmış bir şekilde. Ben hastaneye gittim ve doktor bana panik olacağı yerde 'Bunu ne sen ispat edebilirsin ne de ben. Biz dört duvar arasındayız' diyerek cevap aldım. Ben çılgına döndüm.

"BENİM KIZIM MAĞDUR"

Tüm doktor, sağlıkçılara sesleniyorum. Sağlık Bakanlığına, tüm ilgili mercilere sesleniyorum. Tüm yetkililere soruyorum, bana bunun izahını, bunun açıklamasını lütfen birileri yapsın. Çılgına dönmüş çocuğum ve biz ailece ne yapacağımızı şaşırmış bir şekildeyiz. Ne darp edilmesi. 16 yaşındaki kız çocuğu asistan doktor tarafından uygunsuzca muayene edilmiş ve ağabeyi gururuna yediremeyip içeri alındı. Ağabeyimin oğlunun içeride yatma hakkı yok. Olay olduğu gün savcıya da ifademizi verdik, şikayetimizi yaptık. Biz ikinci kez savcının emri üzerine hastaneye gittik. 5 gün içinde ikinci kez darp deniliyor, böyle bir şey yok. Benim 16 yaşındaki çocuğum mağdur, içeride yatan ağabeyimin oğlu mağdur” dedi.

"HASTANEYE GEL, DURUMUM İYİ DEĞİL"

Kızın babası Özden Şahintürk ise, çocuğunun hormonal tedavi gördüğünü belirterek, “Tedavi süreci 3-5 aydır sürüyordu. Geçtiğimiz Cuma günü doktora kan tahlili için gitmişti. Ben il dışında çalışıyordum. Kızım sadece kan verip çıkacaktı. Doktor muayeneye almış, orada 2-3 kişinin bulunması lazım. Ancak o an orada kimse yokmuş. Çocuğuma tedavi dışı şeyler yapınca çocuğum da bir anda oradan çıkıyor. Haykırarak annesini arıyor, mesaj atıyor. 'Hastaneye gel, durumum iyi değil, perişan bir vaziyetteyim' diye. Daha sonra ağabeyini arıyor. Ağabeyi dediğim benim yeğenim, en büyük ağabeyimin oğlu. Daha sonra hastaneye geliyor. Çocuğun o durumunu görüyor, dayanamıyor herkesin verebileceği bir tepkiyle doktora müdahale etmeye kalkıyor 'niye böyle yaptın' diye. Daha sonra ayırıyorlar, sonrasında biz olayın takipçisi oluyoruz” şeklinde konuştu.

Tutuklanan Tanju Ş.'nin annesi Fatma Ş. de, oğlunun haksız yere tutuklandığını dile getirerek, mağdur olan tarafların kendilerini olduğunu söyledi. 25 Nisan günü Trabzon Tabipler Odası konuyla ilgili hastane önünde basın açıklaması düzenleyerek duruma tepki göstermiş ancak olayın neden gerçekleştiği ile ilgili bir bilgi verilmemişti.