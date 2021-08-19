Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntı saat 14.26'da ve 15,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 42,98 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Aynı bölgede sırasıyla 3.0, 3.4, 2.2 ve 2.3 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi.