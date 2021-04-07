Datça'da korkutan deprem!
AFAD verilerine göre Türkiye saatiyle saat 09.55'te Ege Denizi'nde Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
AFAD'ın bildirdiği son verilere göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. 3.9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem Datça'dan hissedildi.
Deprem Türkiye saatiyle saat 09.55'te meydana geldi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol