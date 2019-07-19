Davutoğlu işten kovulan gazeteciler hakkında konuştu

Gazeteci Yavuz Oğhan, Rus haber ajansı Sputnik ve RS FM'deki iki programının eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yapılan program sonrasında bitirilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama geldi.

Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması şöyle oldu:

Dün benimle mülakat gerçekleştiren üç basın mensubu @yavuzoghan @makifbeki ve @ismailsaymaz ‘ın programlarına son verilmesinden büyük üzüntü duydum.

Sputnik'ten Davutoğlu hamlesi: Oğhan, Saymaz ve Beki kovuldu!

Kendileri sadece gazetecilik yaptılar. Bu kararın hiç bir izahı yok.

Davutoğlu söyleşisi sonrası program yayından kaldırıldı !

Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız.