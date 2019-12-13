Davutoğlu'nun partisine katılmıştı... İstifa kararı !

Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi'nde yer alan Doğan Demir, Alevi Birlikleri Federasyonu'ndaki görevinden ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.

Doğan Demir'in paylaşımı şöyle oldu:

Sevgili dostlar yeni kurulan partide görev almamdan dolayı parti kurulmadan üç gün önce yaptığımız GYK toplantısında aldığım karar gereği bugün itibariya hem ABF'deki görevimden hem de Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanlığından istifa ettim.

Pazartesi günü yapılacak GYK toplantısı yönetim kurulundaki yol arkadaşlarım kendi aralarında yeniden görev dağılımı yaparak yola devam edecekler bugüne kadar birlikte yol aldığım bütün canlara, emek veren, katkı sunan, bana yoldaşlık yapan herkese sonsuz teşekkür ederim.

Süreçle ilgili gerekli detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacağım.