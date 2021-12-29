Dayakçı öğretmen görevden alındı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrencisini darbeden öğretmenin görevden alınmasına karar verildi.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkararak feci şekilde darbetti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran darp olayının ardından soruşturma dün tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Ali Rıza Y.'yi görevinden men edildi. Dayakçı öğretmen bundan sonra hiçbir şekilde göreve dönemeyecek.

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi. T.K.'nin darp görüntülerinin ardından Ali Rıza Y.'nin 2004- 2007 yılında Sakarya'da görev yaptığı okulda da şiddet uyguladığını öne süren öğrenciler, şikayette bulundu.

NE OLMUŞTU?

Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Erkek öğrenci T.K.’ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüyü duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi. T.K.'nin ailesinin avukatı Ali Oğuz Şahin, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Ali Rıza Y.'nin tutuklanması için dün üst mahkemeye itirazda bulundu.

Şiddet olayının ardından Ali Rıza Y. görevden uzaklaştırılıp, idari soruşturma başlatıldı.