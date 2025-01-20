  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. DEAŞ militanı terörist Türkiye'de yakalandı

DEAŞ militanı terörist Türkiye'de yakalandı

DEAŞ militanı terörist Türkiye'de yakalandı
Güncelleme:

Gaziantep’te DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda, ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.C. isimli şüpheli şahıs saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Etiketler deaş IŞİD terör terörist gaziantep gözaltı operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında da soruşturma başlatıldı Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında da soruşturma başlatıldı Taziye evinde arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı var Taziye evinde arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı var Yapay zeka değil, gerçek... Türkiye'den büyüleyen manzara! Yapay zeka değil, gerçek... Türkiye'den büyüleyen manzara! Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı devirdi! Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı devirdi! Maliye'nin ek vergi kararı Danıştay'dan döndü: Ek vergi düzenlemesi iptal! Maliye'nin ek vergi kararı Danıştay'dan döndü: Ek vergi düzenlemesi iptal! Trump'tan zafer mitinginde gövde gösterisi Trump'tan zafer mitinginde gövde gösterisi Yeliz Yeşilmen'in tatili burnundan geldi: ''Soyuldum'' Yeliz Yeşilmen'in tatili burnundan geldi: ''Soyuldum'' CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı gözaltında CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı gözaltında Kartepe ''kantepe'' oldu: Kaçırıp dilini ve kulaklarını kestiler! Kartepe ''kantepe'' oldu: Kaçırıp dilini ve kulaklarını kestiler! Metrelerce kara ve buz gibi soğuğa rağmen yüzmek için sıraya girdiler Metrelerce kara ve buz gibi soğuğa rağmen yüzmek için sıraya girdiler
Rıdvan Dilmen'in Süper Lig'in finalini açıkladı Rıdvan Dilmen'in Süper Lig'in finalini açıkladı Prof. Dr. Celal Şengör'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için ilginç ifadeler Prof. Dr. Celal Şengör'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için ilginç ifadeler Özdağ'dan olay olacak Öcalan iddiası: Ülkü Ocakları'ndaki yalanı ifşa etti! Özdağ'dan olay olacak Öcalan iddiası: Ülkü Ocakları'ndaki yalanı ifşa etti! Sergen Yalçın'dan canlı yayında rest: ''Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsınız'' Sergen Yalçın'dan canlı yayında rest: ''Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsınız'' TRT spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi TRT spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi Genç kıza yolda yumruklu saldırı: Hastanelik oldu, ölümden döndü! Genç kıza yolda yumruklu saldırı: Hastanelik oldu, ölümden döndü! Hava sıcaklıkları daha da düşüyor: Soğuk ve yağışlı bir haftaya hazır olun! Hava sıcaklıkları daha da düşüyor: Soğuk ve yağışlı bir haftaya hazır olun! Erdoğan'dan ekonomiye, Öcalan'dan Bahçeli'ye, teğmenlerden Suriyelilere... Erdoğan'dan ekonomiye, Öcalan'dan Bahçeli'ye, teğmenlerden Suriyelilere... Yeni erken emeklilik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu Yeni erken emeklilik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu Ödül gecesinde ünlü şarkıcının slikonları patladı Ödül gecesinde ünlü şarkıcının slikonları patladı