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  3. 28 Nisan 2018 10:06

DEAŞ operasyonu: 41 kişi gözaltında

Gece yarısı eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri DEAŞ şüphelisi 41 kişiyi gözaltına alndı.

DEAŞ operasyonu: 41 kişi gözaltında
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Gece yarısı 11 ilçede eş zamanlı baskınlar düzenleyen polis ekipleri, eylem arayışındaki teröristleri yakaladı. Gözaltına alınanların bazılarının Suriye'ye gitmeyi beklediği bildiriliyor.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

TEM ekipleri dün gece 11 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 40'ı yabancı uyruklu 41 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin çatışma bölgelerine gidip-gelen, gitmeyi bekleyen ve ülkemizde eylem arayışı içinde olduğu belirtiliyor. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

DHA

gözaltı , operasyon , deaş
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