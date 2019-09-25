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  3. 25 Eylül 2019 18:31

DEAŞ üyesi terör paylaşımını para için yapmış

Konya'da kağıda Arapça bir mesaj yazıp sosyal medyadan paylaşan terör örgütü IŞİD üyesi tutuklandı. IŞİD üyesi paylaşımı para için yaptığını açıkladı.

DEAŞ üyesi terör paylaşımını para için yapmış
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Konya'da, kağıda Arapça bir mesaj yazıp, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan terör örgütü IŞİD üyesi Suriye uyruklu Hasen El Halil (21) tutuklandı. El Halil'in sorgusunda, sosyal medyada tanıştığı kişinin bu paylaşımı yapmasını istediğini, bu paylaşım için de kendisine para göndereceğini söylediği öğrenildi.

1 yıldır Türkiye'de, 1 aydır da Konya'da oturan Suriye uyruklu sığınmacı Hasen El Halil, terör örgütü IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, 16 Eylül günü Arapça yazılı bir not paylaştı.

Alaeddin Tepesi'nden kenti gösteren bir fotoğrafla paylaşılan notun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hasen El Halil'i yakalayıp gözaltına aldı.

PARA KARŞILIĞINDA PAYLAŞIM YAPMIŞ

Suriye'nin İdlib kenti nüfusuna kayıtlı El Halil'in polisteki sorgusunda sosyal medyada tanıştığı kişinin kendisine böyle bir paylaşım yapmasını istediğini, bunun karşılığında ise para göndereceğini ancak parayı daha göndermediğini öne sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI

Hasen El Halil, sorgusunun ardından bugün 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt propagandasını yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Hasen El Halil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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