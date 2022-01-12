DEAŞ'a 300 polisle şafak operasyonu

Ocak 2022'nin en ucuz sıfır km otomobilleri

THY'den bir ilk! Kazakistan'dan Türkiye'ye getirildiler

Albayrak'ın istifasında ''bakın burası çok önemli'' dedirten Bahçeli iddiası!

Milyonlarca memur ve sözleşmeli personele bir ''zam'' darbesi daha