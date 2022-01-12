DEAŞ'a 300 polisle şafak operasyonu
Mersin'de 300 polisin katıldığı DEAŞ operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı mahallelerinde DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda 20 kişiyi belirleyen ekipler, bu sabah 300 polisin katılımıyla 'Pence-2' adı verilen şafak operasyonu düzenledi.
Çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda, 19 adrese girildi.
Adreslere ilk olarak özel hareket polisleri girerken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Adreslerde aramalar yapılırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İHA
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