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DEAŞ'ın finans ayağına operasyon: Gözaltılar var

DEAŞ'ın finans ayağına operasyon: Gözaltılar var

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlayan 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, birbirleri ile ortak para trafiği olan ve silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması yönelik operasyon başlatıldı. Haklarında ’terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet’ ve ’silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamaları çerçevesinde örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen 9’u yabancı uyruklu 11 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalama için çalışmalar sürüyor.

İHA

Etiketler deaş finans
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