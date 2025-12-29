DEAŞ'ın finansörü kıskıvrak yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı öne sürülen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Mersin ilindeki teröre finansman sağladığı öne sürülen E.Y.'nin İnegöl'de saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler şüphelinin saklandığı yeri tespit etti. Ekipler düzenlenen operasyonla şahsı yakalayıp gözaltına aldı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
