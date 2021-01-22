DEAŞ'ın infaz timine operasyon: Gözaltılar var!

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Ankara'da DAEŞ'in infaz timine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DAEŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 Suriye ve 10 Irak uyruklu şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu.
AA
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