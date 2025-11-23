  1. Anasayfa
DEAŞ'ın para kaynağına darbe: 13 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Güncelleme:

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a finans sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı'nca DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'a finans sağladığı belirlenen şüphelilerin adreslerini tespit etti. 12 farklı adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Aramalarda dijital materyaller ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

DHA

Etiketler gaziantep deaş para kaynağı
