DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu tahliye edildi !

"Terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan yargılanan ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk, bugün çıktığı duruşmanın ardından tahliye edildiği öğrenildi.

2017 yılında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Bayancuk, “Terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan yargılanıyordu. Bayancuk’un duruşması bugün Sakarya Adliyesi’nde görüldü. Bayancuk duruşmaya Silivri Cezaevi’nden SEGBİS sistemiyle bağlandı.

Halis Bayancuk, 2017 Mayıs ayında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındıktan sonra hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bayancuk “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçlamasıyla, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 12.5 yıl hapis cezası ile yargılanıyordu.

2007 yılından bu yana toplamda 6 yıl 7 aydır tutuklu yargılanan Bayancuk hakkındaki hüküm, yapılan istinaf başvurusu üzerine 28 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.