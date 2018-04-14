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  3. 14 Nisan 2018 13:45

DEAŞ'ın üst düzey ismi yakalandı

Eskişehir'de DEAŞ'a yapılan operasyonda DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi yakalandı.

DEAŞ'ın üst düzey ismi yakalandı
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Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında örgütün üst düzey sorumlusunun da bulunduğu Irak uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, aralarında örgütün üst düzey sorumlularından A.S.J.J'nin de bulunduğu Irak uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında kaldığı evin ikinci katından atlayıp kaçmaya çalışan bir şüpheli de ikametgahın bahçesinde yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA

operasyon , deaş , eskişehir
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