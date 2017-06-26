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  3. 26 Haziran 2017 11:22

DEAŞ'ten ABD'ye siber saldırı ! ''Hesap verecek...''

ABD'de Ohio Eyaleti'nde Vali John Kasich'in internet sitesi DEAŞ tarafından hacklendi.

DEAŞ'ten ABD'ye siber saldırı ! ''Hesap verecek...''
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ABD'nin Ohio Eyaleti'nde, Vali John Kasich'in internet sitesi dahil birçok site bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı.

Hedef alınan sitelerin giriş sayfalarına, ABD Başkanı Donald Trump'ı tehdit eden ve terör örgütü DEAŞ'ı destekleyen mesajlar yerleştirildi.
Mesajda, "Donald Trump, Müslüman ülkelerde akıtılan her damla kan için hesap verecek" cümlesi yer aldı.

Mesajın sonunda "DEAŞ'ı seviyorum" ifadesine yer verildi. Saldırı, kendisine "Team System DZ" adını veren bir grup tarafından gerçekleştirildi.

Vali John Kasich'in sitesi saldırı ardından belli bir süre kullanılmadı.

BBC Türkçe

hesap , deaş , hack , vali , abd